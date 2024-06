"Marko prijst soevereine Verstappen: "Ongelooflijk"

Max Verstappen kwam vandaag als winnaar over de streep in Spanje. De Nederlander kreeg het niet cadeau, en hij moest echt leveren. Dat deed hij, en hij hield Lando Norris achter zich. Helmut Marko was na afloop apetrots en hij stelde dat Verstappen zeer soeverein had gereden.

Verstappen had een lastige start van de race. Hij ging met een wiel over het gras, en hij moest snel de leidende Mercedes van George Russell inhalen. Dat deed hij dan ook, en hierdoor kon hij een gat opbouwen. McLaren-coureur Lando Norris had zich naar de tweede plaats gevochten, en hij wilde het duel aangaan met Verstappen. Hij vocht een strategische strijd uit, maar uiteindelijk moest hij twee seconden toegeven op de Nederlander.

Bij Red Bull waren ze blij, want Verstappen wist weer te winnen. Teamadviseur Helmut Marko was heel erg trots op de prestaties van Verstappen. De Oostenrijker was razend enthousiast toen hij zich na afloop uitsprak bij zijn landgenoten van ORF: "Ik zou het optreden van Max willen omschrijven als soeverein. Het is echt ongelooflijk, hij reed gewoon 66 rondjes op de absolute limiet. Waar de sleutel lag voor zijn zege? De beslissende factor was de start en vooral de inhaalactie op Russell. Dat wisten we en Max deed het gewoon geweldig."