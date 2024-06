Marko wijst McLaren aan als grote favoriet

De verschillen in de kwalificatie in Spanje waren zeer klein. Lando Norris snoepte gisteren de pole position af van Max Verstappen, en dat belooft veel voor de race van vandaag. Helmut Marko maakt zich een beetje zorgen en hij wijst McLaren aan als de grote favoriet.

Verstappen begon als de grote favoriet aan het weekend. Zijn concurrenten wezen allemaal naar hem, want het circuit van Barcelona leek goed bij de Red Bull te passen. In de kwalificatie werd echter duidelijk dat de verschillen heel erg klein zijn, en dat er veel kapers op de kust liggen. Verstappen leek eventjes de pole in handen te hebben, maar Norris was in zijn McLaren net iets sneller.

Favoriet

Red Bull-adviseur Helmut Marko ziet zijn team dan ook niet als de favoriet voor de zege. De Oostenrijker is hier heel erg duidelijk over in gesprek met de Duitse tak van Sky Sports: "Als je de longruns van vrijdag bekijkt, is McLaren overduidelijk de favoriet. Maar met de veranderingen die we hebben doorgevoerd, kunnen we er ook vanuit gaan dat de bandenslijtage beter zal zijn. Laten we eens kijken of het überhaupt droog blijft. Dat is de andere vraag."

Safety Car

Marko denkt ook dat het op tactisch gebied een moeilijke zaak zal gaan worden. De omstandigheden zorgen ervoor dat inhalen en het wagen van een gokje hier nogal moeilijk zijn: "Als het zo blijft, dan wordt het waarschijnlijk een tweestopper en dan zijn natuurlijk de pitstops en een heel erg goede timing van groot belang. Hopelijk komt er voor ons een Safety Car op het juiste moment, of misschien wel helemaal niet. Dat is hier niet zo waarschijnlijk."