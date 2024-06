Stroll ontvangt reprimande na bizar incident met Hamilton

Lance Stroll is goed wegkomen na het incident met Lewis Hamilton in de derde vrije training. De Canadese Aston Martin-coureur reed tegen Hamilton aan nadat de Brit hem had geblokkeerd. De stewards hebben besloten slechts een reprimande uit te delen aan Stroll.

Stroll reageerde woedend toen hij werd geblokkeerd door Hamilton. De Brit bood direct zijn excuses aan, maar Stroll stuurde nog tegen de Mercedes aan. Het leverde de twee coureurs een tripje naar de stewards op. Stroll gaf bij de stewards toe dat hij boos was op Hamilton, en dat hij de Brit dat wilde laten weten. Volgens hem was het contact niet de bedoeling, de stewards vonden het een gevaarlijke actie en daarom gaven ze Stroll zijn eerste reprimande van het seizoen.