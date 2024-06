Wolff maakt zich geen zorgen over vleugelkwestie

In de dagen voorafgaand het Spaanse raceweekend ging het veelvuldig over de voorvleugel van Mercedes. Bij Red Bull Racing is men van mening dat deze wel heel ver doorbuigt, maar bij Mercedes halen ze hun schouders op. Toto Wolff maakt zich in ieder geval geen zorgen.

In de afgelopen weken ging het veelvuldig over de voorvleugel van Mercedes. De renstal introduceerde in Monaco een nieuwe voorvleugel en volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko is op de televisiebeelden te zien dat deze wel heel erg ver doorbuigt. De discussies over de flexiwings zijn hierdoor weer hot. Red Bull dient echter geen klacht in bij de FIA, maar het onderdeel ligt wel weer onder een vergrootglas.

Mercedes-teambaas Toto Wolff reageerde in Spanje voor het eerst op alle verhalen. De Oostenrijker maakt zich niet veel zorgen in gesprek met de internationale media: "In de Formule 1 trekt iedereen gelijk een conclusie en zeggen ze dat ze deze voorvleugel en sidepod hebben gezien. De voorvleugel speelt tegenwoordig een grotere rol, dat is wel duidelijk. Maar dat geldt ook voor de vloer en ik denk dat het altijd om de combinatie gaat. Je kan een voorvleugel hebben die buigt als een banaan en door de test komt, maar je kan toch een auto hebben die niet goed werkt."