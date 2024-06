Marko opgelucht: "Hebben geen harakiri-acties nodig"

Het team van Red Bull Racing kende een aardige vrijdag in Barcelona. Max Verstappen voelde zich goed, terwijl Sergio Perez tegen de nodige problemen aanliep. Helmut Marko is tevreden en hij stelt dat Red Bull zeker niet zo slecht was als ze eruit zagen.

In de eerste twee vrije trainingen wist Red Bull geen snelste tijd te noteren. De Oostenrijkse renstal kwam aardig voor de dag, en in de eerste training waren de verschillen zeer klein. In de tweede vrije training ging het allemaal wat minder goed, en kwam Max Verstappen niet verder dan de vijfde tijd. Sergio Perez had het veel lastiger en hij moest genoegen nemen met de tegenvallende dertiende tijd.

Longruns

Ondanks de redelijk tegenvallende tweede vrije training, was Red Bull-adviseur Helmut Marko zeer tevreden. De Oostenrijker sprak zich na afloop uit tegenover Motorsport-Magazin: "We zijn zeker niet zo slecht zoals het lijkt. Qua longruns zitten we er zeker bij, maar over één ronde hebben we de balans nog niet helemaal gevonden. Maar in tegenstelling tot de andere teams hebben we nog niet op vol vermogen gereden."

Harakiri

Marko is vooral heel erg blij met de prestaties van Max Verstappen. De Oostenrijker ziet het veel positiever in dan tijdens de voorgaande weekenden: "Met Max zitten we op de goede weg en op de zondag zal de grip op het circuit aanzienlijk gaan veranderen. Je moet dus een auto hebben die op de zondag presteert. Dat heeft Max al geprobeerd, maar we zijn er niet in geslaagd om de juiste balans te vinden. We zitten er deze vrijdag qua set-up niet zo ver vanaf als in de laatste weekenden en daarom ben ik optimistisch. We hebben geen harakiri-acties nodig, we kunnen voortbouwen op iets relatief diepgaands. We moesten de achtervleugel veranderen voor Max, want dan was de balans beter."