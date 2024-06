Verstappen ziet geen problemen: "Tijd om te finetunen"

Max Verstappen kende een redelijke vrijdag in Spanje. Op het circuit van Barcelona kwam hij goed voor de dag in de eerste vrije training, maar had hij het wat lastiger in de tweede vrije training. Na afloop maakte Verstappen zich niet zoveel zorgen, en stelt hij dat Red Bull een aantal dingen moet finetunen.

In de eerste vrije training waren de onderlinge verschillen zeer klein. Verstappen noteerde de tweede tijd, en dat gaf de burger moed. De Red Bull-coureur had een paar kleine klachten, maar toch was er tevredenheid. In de tweede vrije training had Verstappen veel meer klachten, en dat zorgde voor twijfels. Zijn achterstand op de kop was ook groter, en hij moest genoegen nemen met de vijfde tijd.

Na afloop van de tweede vrije training maakte Verstappen zich niet al te veel zorgen. Hij wees naar een aantal verbeterpunten in gesprek met Verstappen.com: "We hebben verschillende set-ups uitgeprobeerd in de eerste vrije training. Het is nu tijd om te finetunen. Verder was de dag op zichzelf een stuk normaler en zonder problemen, dus dat is waar we op hoopten. Nu is het de taak om de auto te optimaliseren, maar dat is normaal. We hebben updates meegebracht, maar het waren kleine updates en vooralsnog voelt alles goed."