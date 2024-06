Alonso kan niets met hardnekkige Newey-geruchten

Het is nog altijd onduidelijk waar de toekomst van Adrian Newey ligt. De topontwerper gaat vertrekken bij Red Bull Racing, en hij wordt in verband gebracht met meerdere teams. Deze week ging het veel over Aston Martin, en Fernando Alonso wil hier niets over bevestigen.

Newey speelde een grote rol bij de successen van Red Bull. De topontwerper was verantwoordelijk voor alle titelwinnende wagens van de Oostenrijkse renstal. Zijn aanstaande vertrek maakt dan ook veel los, en de andere teams ruiken bloed. Newey werd veelvuldig in verband gebracht met Ferrari, maar ook Aston Martin heeft interesse. Newey zou afgelopen week zelfs een rondleiding hebben gehad door de gloednieuwe fabriek van Aston Martin.

In Spanje gaat het ook veelvuldig over de toekomst van Newey. Aston Martin-coureur Fernando Alonso heeft de verhalen ook gehoord, maar tijdens de persconferentie op donderdagmiddag wilde hij niets bevestigen of ontkennen: "Ja, hier zijn veel vragen over. Ik lees de geruchten, ik lees het nieuws. Maar het komt van dezelfde bronnen en websites die een week geleden zeiden dat hij naar Ferrari ging en dat er om 12:00 in Canada een bevestiging zou komen. Dus, ja geruchten zijn gewoon geruchten." Alonso wil ook niet zeggen wat hij tegen Newey zou zeggen: "Dat blijft tussen hem en mij."