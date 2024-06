'Aston Martin hoopt nog steeds op handtekening Newey'

Het is nog altijd niet duidelijk waar de toekomst van Adrian Newey ligt. De topontwerper gaat vertrekken bij Red Bull, maar de kans is groot dat hij wel actief blijft in de Formule 1. Ferrari wordt gezien als een grote kanshebber voor zijn handtekening, maar het lijkt er op dat Aston Martin ook niet opgeeft.

Enkele weken geleden werd bekend dat Newey het team van Red Bull Racing gaat verlaten. De Britse topontwerper was verantwoordelijk voor alle kampioensbolides van de Oostenrijkse toprenstal. Zijn aangekondigde vertrek kwam voor niemand als een verrassing, maar het zorgde wel voor een stroom aan geruchten. Newey focust zich nu nog op de RB17, maar begin volgend jaar is hij vrij om te gaan en te staan waar hij wil.

Ferrari wordt door veel mensen gezien als de nieuwe werkgever van Newey, maar er is meer interesse. Aston Martin lijkt ook nog altijd interesse te hebben, zo meldt De Telegraaf. Volgens de Nederlandse krant wil Aston Martin hem verleiden, en kreeg Newey recent een rondleiding door de nieuwe fabriek van de Britse renstal. Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll zou een miljoenencontract klaar hebben liggen voor Newey. Tegenover De Telegraaf wil Aston Martin niet bevestigen dat ze bezig zijn met Newey, ze stellen dat ze niets hebben om aan te kondigen.