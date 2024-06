Alonso lacht om statement Verstappen: "Dacht ik vroeger ook!"

Max Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij niet te lang in de Formule 1 wil blijven rijden. Verstappen beschikt nog over een contract tot en met 2028, maar het is niet duidelijk of hij daarna nog doorgaat. Fernando Alonso moet een beetje gniffelen om deze uitspraken van Verstappen.

Verstappen is momenteel enorm succesvol in de Formule 1. De Nederlander kan dit jaar voor het vierde seizoen op rij wereldkampioen worden in de koningsklasse van de autosport. Verstappen kan veel records gaan verbeteren, maar het lijkt er niet op dat hij tot de eeuwigheid doorgaat. Hij beschikt over een Red Bull-contract tot en met 2028, maar Verstappen heeft er geen geheim van gemaakt dat hij graag nog andere klassen wil uitproberen.

Fernando Alonso moet een beetje lachen om de uitspraken van Verstappen. De Spanjaard debuteerde in 2001 in de Formule 1, en in gesprek met The Times wijst hij naar zijn eigen verleden: "Toen ik zo oud was als Max, dacht ik daar net zo over. Ik weet dat ik in 2007 een driejarig contract met McLaren tekende en dat ik er voor 200 procent van overtuigd was dat het mijn laatste Formule 1-contract zou zijn. Later dacht ik dat 2018 mijn laatste seizoen zou zijn toen ik afscheid nam, maar toen kwam ik erachter dat ik simpelweg niet kon stoppen."