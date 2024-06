Bearman rijdt VT1 voor Haas in Spanje

Aankomend weekend staat de Spaanse Grand Prix op het programma. Het circuit van Barcelona is voor vrijwel iedereen bekend terrein, dus het is voor de teams een goede plek om rookies in te zetten. Het team van Haas doet dat en zet weer Oliver Bearman in.

Bearman is verbonden aan Haas als reservecoureur. De Ferrari-junior geldt als de topfavoriet voor het zitje voor 2025, en hij krijgt dit jaar dan ook meerdere keren de kans om zich te bewijzen. Eerder dit jaar viel hij al in bij Ferrari in Saoedi-Arabië en reed hij al een vrije training voor Haas in Imola. Nu krijgt hij weer de kans, en teambaas Ayao Komatsu heeft er heel erg veel vertrouwen in.

Bearman zal in Barcelona plaatsnemen in de bolide van Nico Hülkenberg in de eerste vrije training. Teambaas Komatsu legt de keuze uit in de vooruitblik van het team op het Spaanse raceweekend: "In Spanje hebben we voor het eerst sinds de introductie van onze updates een circuit met echt snelle bochten. Ik ben benieuwd hoe onze updates zich gaan gedragen op dit circuit, laten we eens kijken wat er gaat gebeuren. We hebben Bearman weer bij ons in de eerste training, hij kan verder gaan met waar hij in Imola was gebleven."