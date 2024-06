Ocon verwacht dat Alpine te zwaar chassis blijft rouleren

Esteban Ocon is bezig aan zijn laatste maanden in dienst van Alpine. Enkele weken geleden maakte Alpine bekend dat ze Ocons contract niet gaan verlengen. De Franse coureur wil nu nog gewoon presteren en hij verwacht dat Alpine het zwaarste chassis blijft rouleren.

Alpine is niet op een sterke wijze aan het huidige seizoen begonnen. De Franse renstal bleef ver achter op de rest van het veld, en ze kampten met interne onrust. Inmiddels hebben ze de weg omhoog ingezet, maar zijn er nog genoeg problemen. Zo kampt het team met een gewichtsverschil tussen de twee wagens. Het ene chassis is zwaarder dan de andere, en Ocon rijdt nu met de zwaardere wagen.

Het is niet bekend hoe groot het gewichtsverschil is, maar het scheelt in ieder geval wel veel rondetijd. Ocon rijdt nu met het chassis, maar begin dit jaar reed Pierre Gasly met de zwaardere bolide. Aan Motorsport.com laat Ocon weten dat hij verwacht dat er weer zal worden gewisseld: "Afgelopen paar weekenden was mijn auto behoorlijk wat zwaarder dan die van Pierre. We zullen gedurende het jaar afwisselend de zwaardere auto hebben, maar sinds Miami is dit de situatie. Als je alles bij elkaar optelt, dan wordt het moeilijk om Q1 te overleven."