Audi stelt nieuw kopstuk aan voor F1-project

Bij het team van Sauber wordt er hard gewerkt aan de transitie naar het fabrieksteam van Audi in 2026. In de afgelopen maanden heeft het team al meerdere nieuwe namen aangesteld. Vandaag heeft het team bekend gemaakt dat ze een nieuwe Chief Commercial Officer hebben aangesteld.

Sauber staat vanaf 2026 op de grid als het fabrieksteam van Audi. De Duitse autobouwer neemt de Zwitserse renstal over en de voorbereidingen op die transitie zijn nu in volle gang. Sauber en Audi hebben vandaag bekend gemaakt dat ze een nieuwe Chief Commercial Officer hebben aangesteld in de persoon van Stefano Battiston. Hij zal zich bezig gaan houden met alle commerciële aspecten van Sauber en Audi F1, hij richt zich dus op marketing, partnerships en dat soort zaken. Battiston krijgt eigenlijk promotie, want hij was tot voor kort werkzaam als commercieel directeur van het Audi F1 Project.