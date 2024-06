Marko opgelucht: "Goed dat andere teams niet constant zijn"

Max Verstappen deed afgelopen weekend goede zaken in de strijd om het wereldkampioenschap. Hij won in Canada, en hij profiteerde van mindere resultaten van de concurrentie. Helmut Marko denkt echter niet dat het makkelijk gaat worden, maar dat het wel goed is dat de andere teams niet constant presteren.

Verstappen en Red Bull hebben een zware maand achter de rug. In Miami, Imola en Monaco ging alles immers niet helemaal naar wens. Red Bull kampt met de nodige problemen bij het aanvallen van de kerbstones en het rijden over hobbels. De concurrentie zag een kans om dichterbij te komen. Ferrari en McLaren leken het gat te hebben gedicht. In Canada vielen beide Ferrari's echter uit en kwam Mercedes weer naar voren.

Ondanks dat Verstappen zijn voorsprong in het wereldkampioenschap uitbreidde, is Red Bull-adviseur Helmut Marko van mening dat het nog geen gelopen race is. In gesprek met OE24 is hij glashelder: "Het zal geen makkelijk verhaal worden, want onze auto en onze simulator hebben bepaalde zwaktes, al werken we er hard aan om deze op te lossen. Het was voor ons altijd al duidelijk dat we niet alle races zouden gaan winnen. Het is voor ons goed dat de andere teams niet constant presteren. Als alles bij ons normaal gaat, dan zal Max vooraan meedoen in de races."