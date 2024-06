Verstappen: "Kunnen deze problemen oplossen zonder RB20 te verzwakken"

Het team van Red Bull Racing wist afgelopen weekend te winnen in Canada. Max Verstappen moest hiervoor vechten, maar het lukte hem wel. Red Bull kampt echter nog steeds met de problemen op de kerbstones en de hobbels, maar volgens Verstappen kan dit worden opgelost zonder andere delen van de auto te beïnvloeden.

Verstappen lijkt op papier weer bezig te zijn met een makkelijk seizoen in de Formule 1. De Nederlandse regerend wereldkampioen heeft weer een flink aantal races gewonnen, en dat was ook afgelopen weekend het geval. Red Bull heeft echter een lastige maand achter de rug. Het werd duidelijk dat Red Bull moeite had met het aanvallen van de hobbels en de kerbstones, ook in Montreal liet Verstappen weten dat zijn ophanging stijf aanvoelde.

Oplossen

De concurrentie vraagt zich af of Red Bull performance in zal leveren als ze dingen gaan aanpassen om de problemen te verhelpen. Verstappen ziet dat anders, zo laat hij weten aan Motorsport.com: "Ik denk echt dat we deze problemen op kunnen lossen zonder andere delen van de auto te beïnvloeden. Het was zondag meer de vraag over welke kerbs het ging, want voor mijn gevoel was het element in deze race volledig afwezig."

Zwakke plek

Verstappen heeft er alle vertrouwen in dat zijn team een oplossing kan vinden. Hij ziet dat er op de fabriek hard wordt gewerkt, en hij is hoopvol: "We weten dat het een zwakke plek is van ons en ik weet ook dat er keihard aan wordt gewerkt om dit op te lossen. Voor mijn gevoel is het een grote, beperkende factor die ons op dit moment veel performance kost. Daardoor kijk ik ook uit naar circuits waar je de kerbstones niet zo hoeft aan te vallen of waar je minder hobbels hebt."