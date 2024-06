Vasseur blijft rustig: "Red Bull had het lastig in Monaco"

Het team van Ferrari kende een rampzalig weekend in Canada. Charles Leclerc en Carlos Sainz reden een tegenvallende kwalificatie en in de race vielen ze allebei uit. Frédéric Vasseur baalde als een stekker, maar hij stelt ook dat Red Bull het lastig had in Monaco.

Ferrari reisde met een goed gevoel af naar het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal. Ze begonnen goed aan het weekend met een aantal sterke vrije trainingen. In de kwalificatie ging het echter helemaal mis en werden Charles Leclerc en Carlos Sainz allebei uitgeschakeld in Q2. Het was een pijnlijk resultaat, maar ze hoopten het goed te maken in de Grand Prix. Daar ging het echter ook mis, Leclerc viel uit met motorproblemen en Sainz spinde tegen Alexander Albon aan.

Red Bull

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur baalde als een stekker van het resultaat. De Fransman zat in zak en as, maar hij blijft ook hoopvol. In gesprek met de internationale media wees hij ook naar de concurrentie: "De vorige race in Monaco had Red Bull het lastig en nu was het een vervelend weekend voor ons. Drie of vier teams staan binnen een tiende, dus dat betekent dat je ook lastige weekenden kan krijgen. We moeten niet vergeten dat er nog vijftien races te gaan zijn en het seizoen lijkt ook nog eens op 2017 en 2018."

Kampioensstrijd

Vasseur verwacht dat het allemaal beter zal gaan in de komende raceweekenden. De Fransman blijft strijdbaar voor de komende wedstrijden: "Er komen nog veel races aan, dus ik ben er zeker van dat we een echte kampioensstrijd voor de boeg hebben. We zullen zware én goede raceweekenden gaan krijgen. Het belangrijkste is om deze aanpak te hanteren, de auto te ontwikkelen en de problemen op te lossen. We moeten niet meegaan in de motivatie dat je wereldkampioen bent na een goed weekend en dat je nergens bent na een slecht weekend."