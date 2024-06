Berger wijst naar toekomst Verstappen: "Dan zal hij die kans grijpen"

Max Verstappen werd in de afgelopen maanden veelvuldig in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull Racing. Inmiddels lijkt dit niet meer aan de orde te zijn, en ook Gerhard Berger sluit dit uit. Wel denkt hij dat het er in de toekomst anders uit kan gaan zien.

De onrust binnen Red Bull zorgde begin dit jaar voor hardnekkige geruchten over de toekomst van Max Verstappen. Mercedes-teambaas Toto Wolff flirtte openlijk met de Nederlander, maar hij lijkt Red Bull trouw te blijven. Wel werd duidelijk dat hij zijn toekomst aan Helmut Marko heeft verbonden, waardoor hij kan vertrekken bij een vertrek van de Oostenrijkse teamadviseur. Momenteel lijkt alles echter in orde te zijn.

Reflectie

Ook oud-coureur Gerhard Berger denkt dat Verstappen blijft waar hij zit, voor nu dan. De bekende Oostenrijker legt zijn opvatting uit aan het Duitse Bild: "Max bevindt zich momenteel in een belangrijke fase van reflectie over hoe het verder moet zonder zijn mentor Helmut Marko en technisch goeroe Adrian Newey. Red Bull is zeker de beste optie op dit moment, maar Max zal een moeilijke beslissing moeten nemen zodra de kans zich voordoet. Als hij merkt dat zijn auto zwakker begint te worden, en hij elders voordelen ziet, dan zal hij die kans grijpen. Hij wordt alleen gedreven door prestaties."

Mercedes

Berger denkt nu niet dat Verstappen de deur bij Red Bull gaat dichtgooien. De Oostenrijker ziet Mercedes momenteel ook niet als een mogelijkheid: "Op dit moment, met de nadruk op dit moment, wat minder. Mercedes-teambaas Toto Wolff probeert hem binnen te halen, maar Max weet dat zijn rijderskwaliteiten op dit moment waarschijnlijk niet genoeg zouden zijn om Mercedes weer naar zeges te loodsen."