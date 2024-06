Norris gefrustreerd: "Ik had moeten winnen"

Lando Norris kwam afgelopen weekend als tweede over de streep in Canada. De Britse McLaren-coureur ging de strijd aan met Max Verstappen, en hij had een goede kans op de zege. De strategie zat echter niet mee, en Norris baalt enorm dat hij Verstappen niet wist te verslaan.

Norris wist de leidende positie te pakken in de regenachtige omstandigheden aan het begin van de race. De Brit sloeg een enorm gat, maar daarna had hij pech met de Safety Car. Toen het droger begon te worden was Norris de laatste coureur die ervoor koos om naar de slicks te wisselen. Het plannetje leek te werken, maar toen Norris de pitstraat uitreed had hij net niet genoeg grip. Hierdoor kon Verstappen hem alsnog inhalen.

Norris baalde als een stekker, want hij had een grote kans op de zege. De Britse McLaren-coureur gaf na afloop tijdens de persconferentie voor de top drie aan dat hij gefrustreerd was: "Ja. We hadden de race moeten winnen, en dat deden we niet. We hadden de pace, maar misschien niet toen het droog werd op het einde. Uiteindelijk bleek dat geen probleem te zijn. Maar we hadden moeten winnen, zo simpel is het. We hebben het niet goed gedaan, we kwamen vast te zitten achter de Safety Car. Het had niets te maken met geluk of pech. Ik denk niet dat het was zoals in Miami. We maakten gewoon de verkeerde call. Het ligt aan het team en aan mij, dus we gaan dit na afloop bespreken."