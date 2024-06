Wolff blijft bescheiden: "Red Bull blijft de benchmark"

Het team van Mercedes kende een goed raceweekend in Canada. De Duitse renstal kon de strijd met Red Bull Racing aangaan, en ze vochten zelf mee om de zege. Teambaas Toto Wolff wil niet te vroeg juichen, en hij stelt dat Red Bull nog steeds de benchmark is.

Max Verstappen kwam als winnaar over de streep in Canada. De Nederlandse Red Bull-coureur moest de degens kruisen met George Russell en Lando Norris. Mercedes-coureur Russell moest de strijd echter al snel staken, hij maakte te veel fouten en hij bleef iets te lang hangen achter de McLarens. Uiteindelijk kwam hij als derde over de streep, en zijn teamgenoot Lewis Hamilton finishte uiteindelijk als vierde.

Mercedes-teambaas Toto Wolff was tevreden met het resultaat van zijn team. De Oostenrijker wil echter niet te hard gaan juichen, want hij weet dat er zeker nog werk aan de winkel is. Bij Sky Sports spreekt Wolff zich uit: "Je kan Max en de Red Bulls nooit niet meerekenen als je het over de kanshebbers hebt. Ze zijn nog steeds de echte benchmark en ze zitten er bij. McLaren heeft ook grote stappen gezet, en we mogen Ferrari niet vergeten. Vandaag waren ze onzichtbaar, maar twee weken geleden waren ze de benchmark. Er zijn nu gewoon vier competitieve teams."