Verstappen kritisch: "Het loopt even niet lekker"

Max Verstappen start de Canadese Grand Prix vandaag vanaf de tweede plaats. Hij kende een goede kwalificatie waarin hij dezelfde tijd reed als polesitter George Russell. Toch was Verstappen niet helemaal tevreden, want hij stelt dat het momenteel niet lekker loopt bij Red Bull.

Verstappen kent een lastig weekend op het Circuit Gilles Villeneuve. Hij kende geen vlekkeloze vrije trainingen, en in VT2 stond hij zelfs geruime tijd in de pitbox met motorproblemen. In de kwalificatie leken alle puzzelstukjes wel op hun plek te vallen, want Verstappen noteerde de snelste tijd. Vlak voordat Verstappen zijn tijd had genoteerd, had George Russell exact dezelfde tijd gereden. Aangezien Russell eerder was, ging de pole position naar hem.

Lastig

Verstappen was na afloop van de kwalificatie best kritisch. De Nederlander vond dat het beter moest gaan, en dat liet hij ook weten aan Motorsport.com: "Het was uiteindelijk wel een mooie kwalificatie, maar van onze kant is het hele weekend weer een beetje lastig. We hebben weer te veel problemen gehad. Mercedes oogt dit weekend makkelijk snel, en daardoor is een tweede plek voor mij eigenlijk nog heel goed. Als je naar de rondetijden kijkt, dan staat het nu precies gelijk met dezelfde tijd, maar in Q2 waren ze drie tienden sneller. Daardoor denk ik dat er voor Mercedes nog veel meer had ingezeten."

Loopt niet lekker

De motorproblemen van vrijdag dreunen op de achtergrond ook nog na, want dit kan hem later in het seizoen nog een gridstraf opleveren. Verstappen kan niets met de bewering dat een motorprobleem kan gebeuren: "Nou, het mag eigenlijk niet gebeuren. Ik denk dat we alles wel goed in de gaten houden, maar soms heb je een periode waarin het even niet lekker loopt. Dan komen er allemaal kleine problemen bij. We moeten proberen om ervoor te zorgen dat die dingen niet gebeuren. Iedereen weet dat en natuurlijk probeert iedereen dat ook te voorkomen, maar op dit moment loopt het gewoon even niet lekker."