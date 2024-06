0.000 van een seconden. Dat was het verschil tussen George Russell en Max Verstappen in de kwalificatie voor de Grand Prix van Canada. Dit fenomeen komt bijna nooit voor. In 1997 gebeurde iets soortgelijks, niet met twee, maar met liefst drie coureurs. Ferrari-coureur Michael Schumacher en beide Williams-rijders Jacques Villleneuve en Heinz Harald Frentzen waren verwikkeld in een ontzettende spannende strijd om poleposition. Dit gebeurde in de slotrace op het Spaanse circuit van Jerez. Het slotweekend in Spanje stond ook in het teken van de titelstrijd tussen diezelfde Schumacher en Villeneuve. Schumacher hoopte sinds 1979 weer de rijderstitel naar Maranello te brengen, terwijl Villeneuve snakte naar zijn eerste, die de Canadees het jaar daarvoor net was misgelopen in de strijd met teamgenoot Damon Hill.

Cuando ocurrió el triple empate en Jerez 97' FOM, FIA y TAG Heuer revisaron por horas el cronometraje y telemetría de los autos de Villeneuve, Schumacher y Frentzen para confirmar después que el empate era verídico.

Algo inédito en #F1. pic.twitter.com/I0oOeKDGDx#CanadianGP — El Otro Lado de las Carreras 馃弫 (@OtroLadoBLOG) June 8, 2024

Op de zaterdag was Villeneuve vaak de sterkste dat jaar met de meeste poles op zijn naam. Schumacher reeg ook aardig wat poles op zijn naam. Hier en daar stond een McLaren van David Coulthard en Mika Hakkinen en de wagen van Frentzen tussendoor op de eerste positie. De kans was dus groot dat het andermaal een strijd werd tussen Villeneuve en Schumacher, maar dat drie coureurs van rivaliserende teams in het slotweekend, met wereldtitels op het spel, dezelfde poletijd zouden rijden, is een ongekend verhaal dat vaak alleen voorkomt in Hollywood.

Villeneuve zette als eerste de tijd van 1.21.072 op de klokken. Daarna kwam Schumacher met exact dezelfde tijd. Dat was al een sensationeel tafereel, maar toen Frentzen ook nog eens met 1.21.072 over de meet kwam, ging spreekwoordelijk het dak eraf. Omdat Villeneuve als eerste die tijd neerzette mocht hij vanaf poleposition vertrekken, daarna Schumacher en als derde Frentzen.

Son olarak Frentzen… Villeneuve ve Schuminin ard谋ndan 1.21.072 ile ayn谋 tur zaman谋na ula艧m谋艧 ve f1 tarihinde 3 pilot birden ayn谋 zaman turuna imza atm谋艧t谋.. 97 Jerez ( European GP ) ‘de ‘ ZAMAN TUTULMASI ‘ ya艧anm谋艧t谋r. 馃斀馃斀#HeinzFrentzen

Frentzen’in turu: pic.twitter.com/NLub8Swqf6 — RedKitt' in At谋 DülDül #F1 (@th3redkit) April 27, 2022