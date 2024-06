Marko blij met Verstappen: "Kunnen hier tevreden mee zijn"

Max Verstappen moest in de Canadese kwalificatie genoegen nemen met de tweede plaats. Hij reed dezelfde rondetijd als polesitter George Russell, maar de Brit reed de tijd eerder. Helmut Marko was in ieder geval wel tevreden met de prestatie van Verstappen.

De Nederlander kende tot en met de kwalificatie een lastig weekend in Canada. Regen, motorproblemen en klachten zorgden ervoor dat zijn weekend allesbehalve foutloos verliep. In de kwalificatie ging Verstappen echter als de brandweer, en liet hij zien wat hij in zijn mars heeft. Zijn snelste tijd in Q3 was goed, maar George Russell had even daarvoor precies hetzelfde trucje uitgevoerd.

Red Bull-adviseur Helmut Marko was in ieder geval wel tevreden met de prestatie van Verstappen. De Oostenrijker sprak zich na afloop uit bij de Duitse tak van Sky Sport: "Ik denk dat we tevreden kunnen zijn met dit resultaat, zeker na de gebeurtenissen in de tweede vrije training. Het ging erom hoe je je banden opwarmt en ik denk dat de opwarmronde in Q3 net te snel is geweest. Max raakte in de derde sector de pole kwijt ten opzichte van Russell. Maar we hebben laten zien dat we geleidelijk aan steeds beter zijn geworden, en dat lukte ons niet in Monaco."