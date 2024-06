Helmut Marko zorgde op donderdag voor de nodige verbazing. In de Oostenrijkse media stelde Marko dat Yuki Tsunoda 'vast staat' voor de toekomst bij Visa Cash App RB. Tsunoda werd met deze uitspraken geconfronteerd, maar hij stelt dat hij nog niets heeft getekend.

Bij Red Bulls zusterteam Visa Cash App RB staan dit jaar Tsunoda en Daniel Ricciardo onder contract. Beide coureurs beschikken over een aflopende deal, en het is nog onduidelijk hoe de line-up van VCARB er in 2025 uit ziet. Marko lijkt dus te bevestigen dat Tsunoda gewoon aanblijft, en dat zorgt voor vraagtekens over het tweede stoeltje. Eerder stelde de Oostenrijkse adviseur al dat Liam Lawson een zekerheidje was, terwijl Ricciardo er goed op staat op Red Bull-teambaas Christian Horner.

Eerste optie

In Montreal werd Tsunoda geconfronteerd met de opvallende uitspraken van Marko. De Japanner bleef rustig en hij ontkende niks toen hij zich uitsprak bij de internationale media: "De Red Bull-familie is altijd de eerste optie, maar ik heb nog helemaal niets getekend. De gesprekken zijn gaande en ik ben blij bij VCARB. We moeten ervoor zorgen dat we allemaal op één lijn zitten. Met de huidige performance bij VCARB is er weinig reden om naar anderen te kijken."

Trots

Tsunoda is wel blij met de mooie woorden van Marko. De Japanse coureur voelt heel veel steun en dat deelt hij dan ook graag met de rest van de wereld: "Het is zeker fijn en ik voel me dan ook gesteund. Normaal gesproken komt dit pas aan het einde van het seizoen, en dan heb ik er om eerlijk te zijn al heel wat grijze haren bij gekregen. Dat was zwaar in de afgelopen drie jaar en dit jaar is het dan weer net iets anders. Dat is goed en het betekent dat ik me meer kan committeren en hopelijk komen de dingen snel uit."