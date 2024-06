Marko geeft Tsunoda zekerheid voor 2025

Eerder deze week verlengde Red Bull Racing het vertrek van Sergio Perez. Dit zorgt ervoor dat de junioren van Red Bull ook volgend jaar geen promotie kunnen maken. De line-up van Visa Cash App RB voor 2025 is nog niet bekend, maar Helmut Marko stelt wel dat Yuki Tsunoda veilig is.

Bij Red Bulls zusterteam Visa Cash App RB staan dit jaar Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo onder contract. Ricciardo kent en lastige start van het seizoen, terwijl Tsunoda wel goed aan het jaar is begonnen. Hij heeft al een flink aantal WK-punten gepakt, en hij ontving al veel complimenten. Beide coureurs beschikken over en aflopend contract, terwijl ook Liam Lawson aast op een zitje bij VCARB.

Red Bull-adviseur Helmut Marko is tevreden met Tsunoda. Voorafgaand het raceweekend in Canada komt hij dan ook met goed nieuws voor de Japanse coureur. In gesprek met Kleine Zeitung legt Marko uit hoe de zaken ervoor staan: "Yuki Tsunoda staat vast, dat is wel duidelijk." Over het tweede VCAR-zitje blijft Marko nog onduidelijk. Hij zal gaan tussen Ricciardo en Lawson. Teamadviseur Marko wijst naar Lawson: "Hij is bij elke race aanwezig en we hebben nauw contact. Er is een clausule bij Lawson. Als we hem geen actief zitje aanbieden, dan is hij vrij om bij andere teams te tekenen."