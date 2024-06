Marko hoopt op regen: "Dan komt de Max-factor bovendrijven!"

Het team van Red Bull Racing is niet langer oppermachtig in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal is afgelopen maand bijgehaald door de teams van Ferrari en McLaren. Helmut Marko maakt zich een klein beetje zorgen, maar hij vertrouwt op Max Verstappen.

Verstappen gaat nog altijd aan de leiding van het wereldkampioenschap. Hij begon goed aan het jaar met zeges in Bahrein, Saoedi-Arabië, Japan en China. Tussendoor viel hij nog wel uit in Australië, maar er leek geen vuiltje aan de lucht te zijn. De concurrentie zat echter niet stil en in Miami, Imola en Monaco kwamen de teams van McLaren en Ferrari steeds dichter bij. Red Bull heeft nu een tweetal flinke uitdagers, en de dominantie lijkt voorbij te zijn.

Red Bull-adviseur Helmut Marko is zeer realistisch. Hij weet dat zijn team niet langer de touwtjes in handen heeft in de Formule 1. In gesprek met zijn landgenoten van Kronen Zeitung is hij duidelijk: "We zijn de dominantie van de eerste drie races kwijtgeraakt. De concurrenten hebben in het derde jaar van deze regels een inhaalslag gepleegd. Daarbij hebben ze diverse dingen gekopieerd en zelfs verbeterd. Er is niet veel ruimte voor innovatie. Het is een logische ontwikkeling, niets eervols aan." Marko hoopt dan ook dat het gaan regenen in Canada: "Dan komt de Max-factor weer bovendrijven!"