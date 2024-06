Marko spreekt van 'wapenstilstand' met Horner

Het team van Red Bull Racing begon op een oppermachtige wijze aan het huidige seizoen. Vorige maand wisten Ferrari en McLaren het gat echter te dichten. Hierdoor kwam de interne onrust bij Red Bull weer aan het licht, maar volgens Helmut Marko heeft hij een wapenstilstand gesloten met Christian Horner.

Red Bull en stercoureur Max Verstappen gaan nog steeds aan de leiding in de wereldkampioenschappen. Ferrari en McLaren zijn echter dichterbij gekomen, en men verwacht een spannende strijd. Terwijl het op de baan best wel aardig ging met Red Bull, rommelt het achter de schermen. Het onafhankelijke onderzoek naar teambaas Christian Horner zorgde voor veel onrust, en hij zou ook nog eens in een machtsstrijd zijn verwikkeld met teamadviseur Helmut Marko.

Beide heren wilden hier niet te veel over kwijt. Red Bull-adviseur Marko liet wel regelmatig doorschemeren dat zijn band met Horner niet perfect meer was. Hij wil zich nu focussen op de performance en aan Kronen Zeitung legt hij uit wat zijn band met Horner is: "We hebben een wapenstilstand gesloten." Marko wil niet te veel denken aan zijn strijd met Horner: "We zullen onze krachten bundelen. Zelfs als we niet meer superieur zijn, willen we winnen. Maar we willen zeker het maximale eruit halen en kijken naar de wereldtitel."