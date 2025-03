Het is officieel: Red Bull heeft Liam Lawson aan de kant geschoven. De Nieuw-Zeelander wordt vanaf de Japanse Grand Prix vervangen door Yuki Tsunoda. Red Bull-teambaas Christian Horner leeft mee met Lawson, en stelt dat dit puur een sportieve beslissing is.

Vlak na de Chinese Grand Prix van afgelopen weekend werd duidelijk dat de toekomst van Lawson bij Red Bull onzeker was. De Nieuw-Zeelander presteerde slecht, en Red Bull zocht naar een oplossing voor de teleurstellende resultaten. Op dinsdag meldde De Limburger en De Telegraaf dat Red Bull de knoop had doorgehakt. Lawson werd aan de kant geschoven en vervangen door Tsunoda.

Sportieve beslissing

Red Bull bevestigde het nieuws op donderdag. Red Bull-teambaas Christian Horner verdedigde het besluit in een persbericht: "Het was lastig om Liam in de eerste twee races te zien worstelen met de RB21, en daarom hebben we als collectief besloten om een vroege wissel door te voeren. We gingen 2025 in met twee ambities: om de wereldtitel te verdedigen en om de constructeurstitel terug te pakken. Dit is dan ook puur een sportieve beslissing."

Tsunoda

Horner geeft eerlijk toe dat Red Bull het momenteel zeer zwaar heeft. De Brit weet dan ook dat het voor Tsunoda geen makkelijke opgave gaat worden: "We geven toe dat er veel werk te doen is met de RB21 en we denken dat de ervaring van Yuki handig kan zijn bij de ontwikkeling van de huidige auto. We verwelkomen hem bij het team en we kijken ernaar uit om hem achter het stuur van de RB21 te zien."

Lawson beschermen

Horner leeft ook mee met Lawson. Hij begrijpt dat het een zware beslissing is, maar dat het wel de juiste keuze is voor de toekomst: "We hebben een plicht om Liam te beschermen en hem te helpen bij zijn ontwikkeling. Samen vinden we dat het na zo'n moeilijke start van het seizoen zinvol is om snel te handelen, zodat Liam ervaring kan opdoen terwijl hij zijn loopbaan voortzet bij Racing Bulls, een omgeving die hij heel erg goed kent."