Villeneuve eist schorsing van Magnussen: "Verbijsterend!"

Kevin Magnussen moet dit weekend op zijn tellen passen. De Deense Haas-coureur is heel dicht bij een schorsing, en één foutje kan hem fataal worden. Jacques Villeneuve is niet onder de indruk van Magnussen, hij stelt dat de Haas-coureur eigenlijk na Monaco een schorsing had moeten krijgen.

Magnussen kwam in Monaco goed weg na een startcrash met Sergio Perez en Nico Hülkenberg. In de krappe straten van het ministaatje raakte Magnussen de Red Bull van Perez, waarna ze keihard de vangrail in vlogen en Hülkenberg uit de race tikte. De schade was enorm, en wonder boven wonder stapte iedereen ongedeerd uit. De wedstrijdleiding deelde geen straffen uit, en daar kwam Magnussen goed weg.

Verantwoordelijkheid

Enkelvoudig wereldkampioen Jacques Villeneuve snapt hier helemaal niets van. De Canadees is enorm kritisch en in gesprek met Best Online Poker Sites wijst hij naar Monaco: "Waar zat hij met zijn hoofd? Hij draait lang genoeg mee. Je weet dat diegene voor jou niet in de spiegel kijkt, los van misschien een snelle blik. Als je ziet dat hij niet naast je zit, houd je vast aan je lijn. Diegene die achterop ligt wordt geacht de situatie voor hem goed in te schatten. Er was overduidelijk geen ruimte. Maar toen hij vervolgens uitstapte, stelde hij dat Perez hem de ruimte moest laten. We hebben altijd geleerd dat de partij die achterop rijdt, verantwoordelijk is."

Verbijsterend

Villeneuve vraagt zich hardop af op welke planeet Magnussen leeft. Hij vindt het verbijsterend dat Magnussen geen sorry zei, en als het aan hem had gelegen was de Deen voor dit weekend geschorst: "Het complete onbegrip van Magnussen vind ik verbijsterend. Dit is de Formule 1, niet de Formule 4 waarin een 15-jarige niet alles snapt. Dat hij geen straf heeft gekregen laat zien dat het systeem niet onafhankelijk is. Als hij wel was gestraft, was hij geschorst. Men besloot dat niet te doen, maar waarom heb je die regel dan? Dit was erg gevaarlijk. Het was belachelijk en het ging slechts om p17 of p18."