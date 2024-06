Verstappen niet, Perez wel naar Canadese perszaal

Dit weekend gaat het Canadese Grand Prix-weekend van start met de traditionele persdag. Op het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal zullen een aantal coureurs weer aanschuiven in de perszaal. Max Verstappen hoeft zich niet te melden, maar zijn Red Bull-teamgenoot Sergio Perez zal wel aanschuiven.

Perez verlengde eerder deze week zijn contract bij Red Bull Racing. Met een gloednieuw contract op zak meldt hij zich vandaag in Montreal. De Mexicaanse Red Bull-coureur zal zich ook in de perszaal melden, hij krijgt gezelschap van een vijftal andere coureurs. Perez schuift aan met Pierre Gasly, thuisrijder Lance Stroll, Nico Hülkenberg, Lewis Hamilton en Oscar Piastri. De persconferentie gaat van start als in Europa de avond zijn intrede heeft gemaakt.

Op vrijdag zullen ook een aantal teambazen zich melden in de perszaal. Tussen de eerste vrije training en de tweede vrije training in zullen vier teambazen zich melden. Aston Martin-teambaas Mike Krack neemt plaats op de welbekende bank in de perszaal, en naast hem zullen Haas-teambaas Ayao Komatsu, McLaren-teambaas Andrea Stella en Williams-teambaas James Vowles ook aanschuiven. Na hun vragenrondje in de perszaal moeten ze zich ook melden in de TV Pen. Sinds dit jaar hoeven de coureurs van de FIA niet verplicht naar de TV Pen te gaan op de mediadag.