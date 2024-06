Wat zijn de opties voor Ocon in 2025?

Gisteren werd bekend dat Esteban Ocon na dit seizoen gaat vertrekken bij het team van Alpine. Na dit jaar kan hij op zoek gaan naar een nieuwe werkgever. De vraag is alleen, wat zijn de opties voor Ocon. GPToday.net zet een aantal mogelijkheden op een rijtje.

Haas

Ocon werd in de afgelopen weken nadrukkelijk in verband gebracht met het team van Haas. De Amerikaanse renstal neemt afscheid van Nico Hülkenberg, en vermoedelijk ook van Kevin Magnussen. De kans is groot dat Haas het jonge talent Oliver Bearman een kans gaat geven, maar ze hebben een tweede naam nodig. Haas-teambaas Ayao Komatsu bevestigde dat hij had gesproken met Ocon. De Fransman kan hier zijn kans gaan grijpen, maar het kan wel een stapje terug zijn.

Audi

Een andere goede mogelijkheid is het team van Sauber, wat in 2026 verder zal gaan als het fabrieksteam van Audi. De Duitse autobouwer haalde Nico Hülkenberg al binnen, en Carlos Sainz lijkt de droom te zijn. Maar de Spanjaard heeft meer opties, en zijn naam valt ook onder meer bij Williams. Ocons naam werd eerder al in verband gebracht met Audi, en het zou geen vreemde keuze zijn. Ocon heeft ervaring bij fabrieksteams, en hij heeft een aardige hoeveelheid ervaring.

Mercedes

Het is geen geheim dat Ocon nog steeds een goede band heeft met het team van Mercedes. Hij heeft een goede band met Toto Wolff en hij was in het verleden al reservecoureur bij Mercedes. De Duitse renstal is op zoek naar een opvolger van Lewis Hamilton, en Ocon deed eerder al een open sollicitatie. De kans dat Mercedes uitkomt bij Ocon is zeer klein, ze kijken eerder naar Carlos Sainz, Andrea Kimi Antonelli en zelfs Max Verstappen. Mocht geen enkele topper een contract tekenen, dan pas komt mogelijk Ocon in beeld.

Williams

Mercedes kan echter voor meer mogelijkheden zorgen. Williams rijdt met fabrieksmotoren van Mercedes, en ook daar liggen kansen. De kans is klein dat Logan Sargeant een nieuw contract gaat krijgen, en de ambities zijn hoog. Teambaas James Vowles wil het team naar de top brengen en hij flirtte eerder al opzichtig met topontwerper Adrian Newey. Ocon kan in beeld komen bij het team, maar eerder werd ook duidelijk dat ze azen op Carlos Sainz. Ook Valtteri Bottas wordt in verband gebracht met het team.