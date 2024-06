Wie kunnen Esteban Ocon opvolgen bij Alpine?

Het team van Alpine maakte vandaag bekend dat Esteban Ocon na dit jaar gaat vertrekken. De Fransman beschikte over een aflopend contract, en de kans was al aanwezig dat hij geen contractverlenging zou krijgen. De vraag is nu wie hem gaat opvolgen, GPToday.net zet een aantal kanshebbers op een rijtje.

Jack Doohan

De grootste kanshebber op het vrijgekomen zitje lijkt Jack Doohan te zijn. De Australiër is verbonden aan Alpine als reservecoureur, en hij werkt dit jaar een intensief testprogramma af. Recent was hij nog aanwezig in Zandvoort om daar een aantal dagen te rijden met een Alpine-bolide van een aantal jaar geleden. Doohan, zoon van motorsportlegende Mick Doohan, heeft een goed imago en de Formule 2 liet hij mooie dingen zien. Ook is hij bekend bij het grote publiek als analist bij F1 TV.

Mick Schumacher

Een andere goede mogelijkheid is Mick Schumacher. De Duitser is verbonden aan Mercedes als reservecoureur, maar hij rijdt dit jaar ook voor Alpine in het World Endurance Championship. Alpine-teambaas Bruno Famin liet eerder al doorschemeren dat hij te spreken is over Schumacher. De Duitse coureur heeft als voordeel dat hij al een aantal jaar ervaring heeft in de Formule 1. In 2021 en 2022 reed hij voor het team van Haas, maar daar liet hij geen geweldige indruk achter.

Victor Martins

Alpine beschikt over een vrachtlading aan groot talent. In de Alpine Academy rijden veel goede coureurs, en Victor Martins is de meest in het oog springende talent. De Fransman werd in 2022 kampioen in de Formule 3, en momenteel rijdt hij voor ART Grand Prix in de Formule 2. Hij kent een ongelukkig seizoen, maar hij liet vorig jaar al zien wat hij kan in deze klasse. Martins kan een risico zijn voor Alpine, maar zijn nationaliteit is wel in zijn voordeel.

Valtteri Bottas & Guanyu Zhou

Alpine kan ook kiezen voor een ervaren kracht. Met Valtteri Bottas en Guanyu Zhou komen er waarschijnlijk twee, redelijk, ervaren coureurs op de markt. Beide coureurs beschikken over een aflopend contract bij Sauber, en het lijkt erop dat de Zwitserse renstal de contracten niet gaat verlengen. Zhou heeft een verleden bij Alpine, terwijl men met Bottas een ervaren en stabiele kracht binnen kan halen.

Gabriele Mini

Naast Martins en Doohan heeft Alpine nog veel meer talenten onder contract staan. De 19-jarige Italiaan Gabriele Mini maakt daarvan momenteel het meeste indruk. Mini rijdt in de Formule 3, en daar is hij heel erg goed aan het seizoen begonnen. Hij gaat aan de leiding van het kampioenschap met een minimale voorsprong op Luke Browning. Mini is gezien zijn leeftijd en ervaring een risico, maar hij kan wel uitgroeien tot een stabiele coureur. Het is echter nog maar de vraag of Alpine zo'n groot risico durft te nemen.