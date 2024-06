Vertrekkende Ocon dankt Alpine: "Het was een eer"

Vandaag werd bekend dat Esteban Ocon het team van Alpine na dit seizoen gaat verlaten. Het nieuws kwam niet als een verrassing, maar voor Ocon is het wel het einde van een tijdperk. Ocon bedankt de werknemers van Alpine in een uitgebreid bericht.

Ocon heeft een lang verleden bij de Franse renstal. Hij was al bij het team betrokken toen ze nog door het leven gingen als Lotus en later Renault. Sinds 2020 reed hij voor het team, en in 2021 wist hij verrassend de Hongaarse Grand Prix te winnen. Dit jaar kende Ocon een lastig seizoen. Alpine heeft een zware seizoenstart achter de rug en in Monaco zorgde Ocon voor veel woede. Hij reed tegen zijn teamgenoot Pierre Gasly aan en daar was men niet blij mee.

Op sociale media bedankt Ocon het team van Alpine voor hun samenwerking. De Fransman schrijft dat het team een belangrijke rol heeft gespeeld in zijn leven: "Ik heb zoveel inspirerende individuen ontmoet in mijn tijd hier, en er zijn heel veel mensen die ik wil bedanken voor hun harde werk, hun passie en hun inzet. Ik wil ze ook bedanken voor hun vriendelijkheid en de support die ze mij hebben gegeven. We hebben zeker een aantal dieptepunten meegemaakt, maar ik kan alleen maar zeggen dat het een eer was om voor jullie te rijden."