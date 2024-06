Officieel: Ocon gaat Alpine verlaten na dit jaar

Esteban Ocon gaat het team van Alpine na dit seizoen verlaten. De Fransman was in de afgelopen weken het onderwerp van gesprek nadat hij tegen zijn teamgenoot Pierre Gasly was aangereden in Monaco. Alpine heeft vandaag bekend gemaakt dat Ocon het team eind dit jaar gaat verlaten.

Ocon rijdt al een aantal jaar voor de Franse renstal. Hij kwam onder druk te staan nadat hij tegen Gasly aan in de openingsronde in Monaco. Alpine-teambaas Bruno Famin zei toen dat er consequenties zouden volgen. Nu verlaat Ocon het team dus na dit jaar, waar zijn toekomst ligt is onduidelijk.