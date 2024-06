Mercedes-motoren speelden rol bij contractverlenging Albon

Alexander Albon verlengde eerder dit jaar zijn contract bij het team van Williams. De Thaise Brit vertrouwt volledig op Williams, en hij kijkt met een positief gevoel naar de toekomst. De Mercedes-motoren van Williams hebben ook een rol gespeeld bij Albons keuze.

Albon zal bij het ingaan van de nieuwe regels in 2026 nog voor Williams rijden. In dat jaar gaan er nieuwe motorreglementen gelden, en dat betekent dat de gehele slagvolgorde in de Formule 1 over de kop zal gaan. Williams zal in de komende jaren met Mercedes-motoren blijven rijden, en het lijkt erop dat dit een goede keuze kan zijn. De eerste geruchten over de 2026-motor van Mercedes waren immers positief.

Albon maakt er geen geheim van dat de krachtbronnen een rol hebben gespeeld bij zijn contractverlenging. In een interview met Total-Motorsport is hij daar duidelijk over: "Dat speelde zeker een rol. Ik denk dat Mercedes bij regelwijzigingen laat zien dat ze een stapje voor kunnen liggen op hun rivalen, daarmee zeg ik echter niet dat andere teams het niet goed doen. Maar ik denk dat het een veilige gok is. Als je kijkt naar andere teams in het middenveld die met een nieuwe krachtbron komen, dan weet ik zeker dat ze er heel erg veel geld insteken om een vliegende start te maken."