Alesi duidelijk: "Red Bull zonder Newey is als orkest zonder dirigent"

Het team van Red Bull Racing staat voor een zware uitdaging. De Oostenrijkse renstal gaat afscheid nemen van topontwerper Adrian Newey. Jean Alesi is benieuwd hoe dit gaat uitpakken, en hij vergelijkt de situatie met een orkest zonder belangrijke dirigent.

Vorige maand maakte Red Bull bekend dat Newey het team begin volgend jaar gaat verlaten. De Britse topontwerper gaat zich tot die tijd vooral bezighouden met de RB17, de Hypercar van Red Bull. Ondertussen is de voorsprong van Red Bull op de baan verdwenen. De teams van Ferrari en McLaren hebben het gat verkleind en ze gaan de strijd met Red Bull en stercoureur Max Verstappen vol aan.

Ferrari

Voormalig Formule 1-coureur Jean Alesi verwacht een enorm spannende titelstrijd. De Fransman heeft er zin in, en hij deelt zijn verwachtingen met Autosport: "Ferrari is nu al competitief. En dat niet alleen, want er staan zestien Grands Prix op de kalender en Ferrari lijkt bezig te zijn met een opmars. Dan heb je in McLaren ook nog een belangrijke bondgenoot die kan helpen Red Bull te verslaan. Ferrari had al gewonnen in Melbourne met Sainz en Leclerc zal nu ook de motivatie vinden om het goed te blijven doen."

Dirigent

Alesi denkt dat Red Bull het zwaar gaat krijgen. De Franse oud-coureur wijst naar het vertrek van Newey en de geslonken voorsprong. Hij is nogal duidelijk als hij zich uitspreekt over het restant van het seizoen van Red Bull: "Mijn gevoel zegt dat Red Bull Racing zonder Adrian Newey een beetje is als het orkest van La Scala, maar dan zonder dirigent. Er is geen noodzaak om daar nog iets aan toe te voegen."