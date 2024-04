Domenicali heeft slecht nieuws voor Franse comeback-droom

Het is geen geheim dat veel circuits, landen en steden azen op een plekje op de Formule 1-kalender. Ook in Frankrijk willen ze weer een race gaan organiseren. Jean Alesi is tegenwoordig de president van het circuit van Paul Ricard, maar hij ontvangt slecht nieuws van Stefano Domenicali.

In 2022 werd voorlopig de laatste Franse Grand Prix verreden. De race viel daarna van de kalender af en ze werden het eerste echte slachtoffer van de vernieuwing van de kalender. Sindsdien wordt er van alles aan gedaan om de race weer terug te laten keren. Het circuit van Paul Ricard stelde voormalig Formule 1-coureur Jean Alesi aan als nieuwe president en hij lobbyt opzichtig voor een terugkeer.

Huwelijk

In Japan was Alesi aanwezig in de paddock en deed hij zelfs de interviews na de kwalificatie. Bij Canal Plus reageerde Formule 1 CEO Stefano Domenicali op de wens van Alesi, hij had echter geen goed nieuws: "In een huwelijk moet je ten minste twee mensen hebben die het met elkaar eens zijn. Wat we dus nodig hebben is interesse vanuit Frankrijk, vanuit het land. Vandaag de dag heb je een significante investering nodig om een Grand Prix in de Formule 1 te kunnen organiseren."

Overheid

Domenicali denkt ook dat de Franse overheid zijn steentje moet gaan bijdragen. De Italiaanse CEO gebruikt de situatie in Japan als een voorbeeld: "Ik denk dat het kan worden georganiseerd als je de overheid erbij betrekt. Als we bijvoorbeeld hier naar Japan komen, dan is de minister president er en alle andere belangrijke mensen binnen het Formule 1-project. Deze sport geeft een land de kans om over de hele wereld te worden te worden gezien."