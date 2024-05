FIA-president voorstander van verhoging entry fee

Er is in de Formule 1 veel te doen over mogelijke nieuwe teams. Andretti wil de sport betreden, maar de FOM hield dat begin dit jaar tegen. FIA-president Mohammed Ben Sulayem was een voorstander van de komst van Andretti, maar hij ziet het nu ook wel zitten om de entry fee te verhogen.

Volgens de huidige regels moet een nieuw team nu 200 miljoen dollar betalen om te mogen deelnemen aan de Formule 1. Er wordt al geruime tijd gesproken over het verhogen van deze entry fee, wat dus zou betekenen dat een team zoals Andretti meer geld moet gaan betalen als ze de sport mogen betreden. Volgens de recent geruchten zou de entry fee gaan stijgen naar 600 miljoen dollar.

FIA-president Mohammed Ben Sulayem was altijd een voorstander van de komst van nieuwe teams. Aan Reuters laat hij nu weten dat hij een hogere entry fee wel ziet zitten: "We moeten een balans hebben. Is 200 miljoen dollar te laag? Ik denk dat 600 miljoen dollar past bij de huidige markt." Ben Sulayem heeft ondertussen ook weer vrede gesloten met Liberty Media, en hij is positief over het nieuwe Concorde Agreement: "We begrijpen dat we verder moeten gaan, en dat kan alleen als er meer duidelijkheid is tussen de twee partijen. We zitten in hetzelfde schuitje als het gaat om wat goed is voor de business."