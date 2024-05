Vasseur weigert te reageren op Newey-verhalen

Het is nog altijd niet duidelijk waar de toekomst van Adrian Newey ligt. De Britse topontwerper gaat vertrekken bij Red Bull, en hij is op zoek naar een nieuwe uitdaging. Hij wordt onder meer in verband gebracht met Ferrari, maar Frédéric Vasseur wil daar nog steeds niets over zeggen.

Newey's vertrek bij Red Bull kwam niet uit de lucht vallen. Hij werd al maanden in verband gebracht met een overstap, en het nieuws lekte ook al uit. Geruime tijd leek het erop dat Ferrari aan het langste eind zou trekken, maar afgelopen week kwamen er ook andere verhalen naar buiten. Een overstap naar Ferrari zou niet meer zo zeker zijn, maar de naam van de Brit wordt nog wel veelvuldig in verband gebracht met de Italiaanse renstal.

Ook Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur weet dat deze verhalen rondgaan. De Fransman blijft rustig in gesprek met Motorsport.com: "Ik praat met iedereen in de paddock, want we nemen allemaal veel kennis mee." Vasseur wil echter niets bevestigen of ontkennen over Newey: "Ik wil daar geen antwoord op geven, want alles wat ik zeg wordt door iedereen anders geïnterpreteerd. De stabiliteit van het team is het belangrijkste. Ik heb het al vaker gezegd, maar ik denk dat we op dat gebied op de goede weg zijn. De stabiliteit van de hele groep is voor mij belangrijker dan de stabiliteit van het individu."