DTM-coureur trots op hulp Verstappen: "Enorm belangrijk"

Het is geen geheim dat Max Verstappen zijn kennis graag deelt met andere coureurs. Onder de vlag van Verstappen.com Racing komen er meerdere coureurs uit in verschillende klassen. Ook Thierry Vermeulen rijdt voor dat team, en hij is blij met de hulp van Verstappen.

Vermeulen komt uit in de bekende DTM. De jonge Nederlander rijdt met een Ferrari in dit kampioenschap, en hij krijgt ook hulp van Verstappen. Samen met de drievoudig wereldkampioen Formule 1 werkte hij een aantal keren een test af, en daar leert hij enorm veel van. Vermeulen wil goed voor de dag komen in de DTM, en de hulp van Verstappen kan daar dan ook goed bij helpen.

De jonge DTM-coureur is trots op deze samenwerking, en daar deelt hij dan ook veel over. In een interview met Verstappen.com vertelt hij over de tests met Max Verstappen: "Dat moment vorig jaar was enorm belangrijk. Ik denk dat het een van de belangrijkste dagen van mijn seizoen was. We hadden een lastige start van het jaar, want het ging minder goed dan verwacht. De auto had niet een balans die ik fijn vind. We hadden een test op Mugello samen met Max, en daar hebben we gewerkt aan mijn zelfvertrouwen en om het team te helpen om de juiste richting op te gaan. Wie kan dat tenslotte beter dan Max Verstappen?"