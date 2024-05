Marko weigert aan onrust te denken: "Max doet dat heel goed"

Het team van Red Bull Racing beleeft onrustige maanden. Begin dit jaar rommelde het intern bij het team, en momenteel beleeft Red Bull een onrustige fase op de baan. Helmut Marko stelt dat Max Verstappen zich hier niet op focust, en hij vindt dat dit nu ook niet belangrijk is.

Begin dit jaar ging het veelvuldig over het onafhankelijke onderzoek naar teambaas Christian Horner. In de nasleep daarvan ging het regelmatig over de interne onrust binnen Red Bull. In de afgelopen weken werd het wat rustiger op dit gebied, maar nu loopt het iets minder goed op de baan. Max Verstappen werd in Miami verslagen door Lando Norris, in Imola wist hij de Brit nog net achter zich te laten, en afgelopen weekend in Monaco kwam Verstappen niet in het stuk voor.

Red Bull-adviseur Helmut Marko weet dat de onrust nog altijd in de spotlight staat. De Oostenrijker laat aan zijn landgenoten van OE24 weten dat Verstappen hier goed mee omgaat: "Max heeft zichzelf daarvan afgesloten en hij concentreert zich vooral op het racen. Hij doet dat dus heel erg goed. De onrust is iets wat we aan de kant moeten schuiven, zeker in zo'n situatie waarin we zo worden uitgedaagd op technisch gebied. We moeten nu gewoon iedereen goed bij elkaar houden in deze situatie."