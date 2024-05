Brundle waarschuwt Ocon: "Geen enkel topteam moedigt dat aan"

Esteban Ocon heeft een zwaar weekend achter de rug. Hij raakte in Monaco zijn teamgenoot Pierre Gasly, en daar was men bij Alpine niet zo blij mee. Martin Brundle is ook kritisch op Ocon en hij stelt dat geen enkel team zo'n mentaliteit zou aanmoedigen bij een coureur.

Het team beleeft een lastig seizoen in de Formule 1, en elk puntje is welkom. Het was dan ook niet helemaal de bedoeling dat de coureurs met elkaar zouden vechten in Monaco. Vlak voor de tunnel probeerde Ocon toch zijn teamgenoot Gasly in te halen, maar dit ging mis. Ocon raakte het voorwiel van Gasly en hierdoor werd hij gelanceerd. Ocon viel uit, en Alpine-teambaas Bruno Famin meldde woedend dat er consequenties zouden volgen.

Oud-coureur en huidig commentator Martin Brundle begrijpt de kritiek op Ocon. Brundle is zelf ook kritisch en hij spreekt zich uit in zijn column voor Sky Sports: "Ocon is een goede en snelle coureur, maar de geschiedenis laat duidelijk zien dat het zwart voor zijn ogen wordt als hij moet racen, vooral tegen teamgenoten. Hij ontving eerder zware kritiek van Sergio Perez en Fernando Alonso over zijn agressie en zijn touchés met teamgenoten. Nu deed Gasly dat ook. Het zal Esteban duur komen te staan, want geen enkel topteam, misschien zelfs geen enkel team, zal zo'n mentaliteit aanmoedigen."