Marko ziet 'gehandicapt' Red Bull na Perez-crash

Het team van Red Bull Racing heeft een zwaar weekend achter de rug. In Monaco kwam Max Verstappen als zesde over de streep en viel Sergio Perez uit na een zware startcrash. Volgens Helmut Marko kan dit ervoor gaan zorgen dat Red Bull minder updates kan gaan doorvoeren.

Perez moest na een rampzalige kwalificatie de Grand Prix van Monaco vanuit het achterveld starten. Zijn race zat er na een paar bochten alweer op. Hij werd aangetikt door Kevin Magnussen, waarna ze vol de vangrail in klapten. In hun crash namen ze ook nog Nico Hülkenberg mee. Het was een enorme klap en de wedstrijdleiding legde de race stil. Er was niet veel meer over van de Red Bull-bolide van Perez, en dat kan pijnlijke gevolgen gaan krijgen.

Volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko kost de crash het team 2,5 tot 3 miljoen euro. Hij kan het niet duidelijker maken, omdat Red Bull nog niet weet hoe de versnellingsbak en de motor er aan toe zijn. Door de budgetcap kan dit gevolgen gaan krijgen, zo legt Marko uit aan Motorsport Magazin: "Dat geld raakt op, want we moeten voortdurend overwegen wat we qua updates met de auto willen doen. In die overwegingen missen we nu drie miljoen. In het slechtste geval betekent dit dat we minder updates kunnen doorvoeren. Als we een tandje bij moeten zetten vanwege sprongen van de concurrenten, dan zijn we daarin gehandicapt."