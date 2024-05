Marko ziet concurrentie naderen: "Ze kopiëren ons"

Het team van Red Bull Racing lijkt hun enorme dominantie in de Formule 1 kwijt te zijn. De Oostenrijkse renstal heeft een aantal lastige raceweekenden achter de rug, en de concurrentie komt steeds dichter bij. Helmut Marko ziet dat dit meerdere oorzaken heeft.

Red Bull was in de afgelopen jaren oppermachtig in de Formule 1. Max Verstappen bezorgde de renstal een vrachtlading aan successen en records. De Nederlander kan dit jaar voor het vierde seizoen op rij wereldkampioen worden in de Formule 1. Hij begon goed aan dit seizoen met meerdere zeges, maar langzamerhand zijn de teams van Ferrari en McLaren dichter bij gekomen. In Miami werd Verstappen verslagen door Lando Norris, en afgelopen weekend in Monaco ging de zege naar Charles Leclerc.

Red Bull-adviseur Helmut Marko weet wel waarom de concurrenten steeds dichter bij zijn gekomen. De Oostenrijker denkt dat dit meerdere redenen heeft en in gesprek met zijn landgenoten van OE24 legt hij dit uit: "We zitten nu in het derde jaar van de huidige reglementen, en andere mensen kopiëren ons. Sommigen kopiëren beter dan de anderen, en je ziet het resultaat nu bij McLaren. Ferrari heeft zich ook steeds verder weten te ontwikkelen."

Kerbstones

Marko kijkt ook naar zijn eigen team. Hij wijst naar de problemen van Red Bull in Monaco. De auto gedroeg zich anders dan men had verwacht, op de simulator deden deze problemen zich niet voor: "Onze coureurs kwamen zeer enthousiast naar Monte Carlo en ze zeiden dat deze goed over de kerbstones ging. Maar toen ze eenmaal in de auto zaten zeiden ze dat deze onbestuurbaar was. Bovendien heeft McLaren betere updates meegebracht en negen maanden na de overstap van Rob Marshall beginnen ze daar de vruchten van te plukken."