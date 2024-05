Red Bull heerst bij pitstops in Monaco

De Grand Prix van Monaco was afgelopen weekend allesbehalve een spektakelstuk. Tijdens de rode vlag wisselden veel coureurs van banden, waardoor er amper pitstops werden gemaakt. Het team van Red Bull Racing deed dat wel, en ze lieten zien dat ze hier nog steeds heel goed in zijn.

In de afgelopen jaren vonden er alleen tijdens de verregende Belgische Grand Prix in 2021 minder pitstops plaats. Slechts zes keer werd er een echte pitstop gemaakt in Monaco. Max Verstappen was één van de coureurs die tijdens de race voor een vers setje banden koos. Zijn team Red Bull Racing kende geen geweldige race, maar in de pitlane waren ze in vorm. Verstappen kreeg in 2,10 seconden een vers setje banden. De teams van Aston Martin, Sauber, Mercedes en Williams konden hierbij niet in de buurt komen.