"Verstappen verwacht geen wonderen in Monaco"

Max Verstappen moet vandaag gaan hopen op een wonder in de straten van Monaco. Na zijn mislukte kwalificatie zal Red Bull Racing iets moeten verzinnen om toch nog een goed resultaat uit het vuur te slepen. Verstappen zelf is in ieder geval heel erg realistisch.

Verstappen worstelt al het hele weekend met zijn RB20. De Nederlander stak zijn teleurstelling niet onder stoelen of banken, en vanaf de zesde plaats moet hij de jacht gaan openen. Hij weet dat inhalen in Monaco vrijwel onmogelijk is, en dat alles dus afhangt van wat er in de race gaat gebeuren. Hij blijft wel gewoon kalm, zoals altijd het geval is. Hij gaat jagen op het best mogelijke resultaat.

Ook tijdens de build-up maakte Verstappen een rustige indruk. De Nederlander werd op de vrachtwagen gevraagd wat hij van de RB20 kan verwachten in de race door de straten van zijn woonplaats: "Normaal gesproken kan je niet veel doen als je racet in Monaco, het is heel erg moeilijk om hier iemand in te halen. Maar we gaan wel gewoon iets proberen vandaag. We gaan zien wat er vandaag gebeurt op de baan, misschien komen er wel Safety Cars. We moeten alert blijven en zien wat er gebeurt. Aan de andere kant, je kan geen wonderen verwachten."