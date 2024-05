Norris zelfkritisch: "Maar we strijden wel mee"

Het ging in de afgelopen dagen veelvuldig over Lando Norris. De Britse McLaren-coureur heeft een aantal sterke races achter de rug, en in de trainingen in Monaco zag hij er niet slecht uit. Norris voorspelt een lastige kwalificatie, maar hij vond het wel een prima eerste dag.

Gisteren werden de eerste twee vrije trainingen in Monaco verreden. Alle ogen waren gericht op Lando Norris en McLaren, want in de afgelopen twee races lieten ze een goede indruk achter. In de eerste trainingen in Monaco ging het redelijk met Norris, hij begon de dag met een vierde tijd in de eerste vrije training. Later op de dag werkte hij een vrijwel foutloze tweede vrije training af, en noteerde hij de vijfde tijd.

Norris was na afloop van de tweede vrije training redelijk tevreden met zijn resultaten. De Brit ziet nog wel wat verbeterpunten, en hij spreekt zich uit bij F1 TV: "Ik denk dat we niet heel slecht gingen. Het is altijd heel erg lastig op deze baan, maar ik ben wel blij dat we hier weer zijn, ook omdat het altijd lekker chaotisch en moeilijk is. Al en al was het een prima eerste dag. We komen nog wel wat snelheid te kort ten opzichte van Charles en de Ferrari's. Ook de Mercedes ziet er sterk uit. Het zit sowieso dichtbij elkaar, ook omdat de baan zo smal en abnormaal is, maar we zitten erbij. We hebben nog wel wat te vinden, maar we strijden wel mee."