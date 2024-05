Sainz hoopt op eerlijke kwalificatie in Monaco

Het raceweekend in Monaco is gisteren begonnen met de eerste vrije trainingen. Het krappe circuit zorgt altijd voor een spannende kwalificatie, maar dat zorgt er ook wel eens voor dat er trucjes worden ingezet om anderen te belemmeren. Carlos Sainz pleit voor een eerlijke kwalificatie.

De kwalificatie in Monaco wordt gezien als de belangrijkste sessie van het weekend. Aangezien er amper inhaalmogelijkheden zijn, is het heel erg belangrijk om een goede uitgangspositie te hebben. De vangrails staat vlak naast de baan in Monaco, dus een ongeluk zit in een klein hoekje. Een gele of een rode vlag kan dan roet in het eten gooien in de kwalificatie, en in het verleden kwam het wel eens voor dat coureurs met opzet een gele vlag veroorzaakten.

Ferrari-coureur Carlos Sainz hoopt dat zijn collega's dit soort acties achterwege gaan laten. De Spanjaard hoopt op een eerlijke kwalificatie, zo laat hij weten aan Motorsport.com: "Er zijn bepaalde incidenten geweest op stratencircuits, waar het voor ons als coureurs duidelijk was dat er expres een rode vlag werd veroorzaakt. In die gevallen was de FIA niet zo overtuigd als wij. Ik weet niet wat hun definitie van 'opzet' is, maar wij als coureurs weten heel goed wat opzettelijk is en wat niet. Het gaat interessant worden om te zien hoe ze daar dit weekend mee omgaan. Hier in Monaco is dat altijd onderwerp van discussie."