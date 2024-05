Perez vreest concurrentie: "Zal moeilijk worden om ze te verslaan"

Het team van Red Bull Racing begon dit seizoen als de absolute topfavoriet. De Oostenrijkse renstal won de eerste races met Max Verstappen, maar in de afgelopen weken kwam de concurrentie steeds dichterbij. Sergio Perez verwacht dan ook een zwaar weekend in Monaco.

Perez kon Verstappen amper bijhouden in de afgelopen races. De Mexicaan is overduidelijk de tweede coureur, maar bij Red Bull zijn ze vooralsnog wel blij met zijn prestaties. Hij moet de strijd aangaan met de achtervolgers van Ferrari en McLaren, terwijl Verstappen vecht met Lando Norris. In Monaco kan het dan ook een enorm spannende strijd worden, en dat weet Perez natuurlijk ook.

Moeilijk

Perez verwacht dat het heel erg close gaat worden in de krappe straten van Monaco. De Mexicaanse coureur is daar nogal duidelijk over in gesprek met de internationale media: "Ferrari en McLaren gaan zeker meestrijden. Het wordt zelfs heel erg moeilijk om ze te verslaan. Tegelijkertijd verwacht ik ook dat de andere teams gaan verrassen. De marges zijn hier altijd klein in de kwalificatie, dus een aantal teams uit het middenveld gaan het ook voor elkaar krijgen om een geweldig rondje aan elkaar te knopen."

Uitdagers

Perez houdt dus vooral rekening met Ferrari en Red Bull. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur ziet deze twee teams als de absolute uitdagers: "Ze komen eraan. We moeten ervoor zorgen dat wij ook verbeteren en dat we een goede update krijgen. Tot nu toe hebben we nog geen grote update op de auto gezet, dus het klopt dat ze dichterbij komen. Ik denk allen dat we allemaal Ferrari en McLaren willen zien presteren met een auto die goed genoeg is voor de zege. Dat wordt fascinerend om te zien."