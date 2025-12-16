user icon
Grand Prix van Monaco voert ingrijpende verandering door

De iconische Grand Prix van Monaco staat volgend jaar onder een nieuwe naam op de Formule 1-kalender. De race door de straten van het prinsendom had jarenlang geen titelsponsor, maar daar kwam dit jaar verandering in. Na één jaar is deze titelsponsor alweer aangepast.

De Grand Prix van Monaco was jarenlang in alles een vreemde eend in de bijt in de Formule 1. Het krappe en gevaarlijke stratencircuit voldoet eigenlijk niet meer aan de eisen voor de hedendaagse sport, de race-afstand is er korter dan anders en inhalen is er vrijwel onmogelijk. In de afgelopen jaren zijn er zaken aangepast in de hoop om het spektakel te verbeteren. De verplichte tweestopper van dit jaar had echter een averechts effect.

Ook op commercieel gebied was de race jarenlang uniek. De Grand Prix van Monaco was de enige race zonder titelsponsor, maar vorig jaar werd er een einde gemaakt aan deze traditie. Formule 1-sponsor en horlogemerk TAG Heuer was de eerste titelsponsor van de race, maar de Monegasken nemen nu alweer afscheid van de partner.

Wie is de nieuwe titelsponsor?

Volgens Auto, Motor und Sport staat de race vanaf volgend jaar op de kalender onder de naam Louis Vuitton Grand Prix van Monaco. Het is de eerste keer dat de iconische race een titelsponsor voor de lange termijn heeft weten te strikken. Met Louis Vuitton haalt Monaco een titelsponsor binnen die past bij het rijke en luxe imago van de stad en de race. Het moederbedrijf van Louis Vuitton is sinds dit jaar één van de partners van de Formule 1, en dat zorgt ervoor dat de sponsoruitingen bij vrijwel alle races te zien waren.

Grotere veranderingen

Auto, Motor und Sport meldt dat de nieuwe naam niet alleen zal worden gebruikt in de communicatie van de Formule 1, maar ook op de officiële documenten. Het gaat hier dus om een vrij grote verandering, die ervoor moet zorgen dat het ook commercieel gezien een aantrekkelijke Grand Prix gaat worden.

De 83ste editie van de Grand Prix van Monaco wordt volgend jaar verreden op zondag 7 juni.

Astfgl

Posts: 957

Zéér ingrijpend. Dit gaat de race komend jaar echt compleet op z'n kop zetten.

  • 12
  • 16 dec 2025 - 16:11
    • marcelf1fanfan

      Posts: 2

      Ben benieuwd hoe de teams hun strategie hierop aanpassen!

      • + 5
      • 16 dec 2025 - 16:16
  • Larry Perkins

    Posts: 62.140

    Het zal me werkelijk worst wezen!

    • + 0
    • 16 dec 2025 - 16:54
  • Larry Perkins

    Posts: 62.140

    Who cares? wat er wel moet gebeuren is dat de vermaledijde FIA moet eisen dat Monaco het grote probleem van het circuit als volgt oplost:
    - behoudt een behoorlijk gedeelte van het huidige circuit in verband met de historische waarde en blablabla,
    - creëer waar nu nog de haven ligt een Formule 1-waardig gedeelte waar er genoeg ruimte is voor acties op de baan,
    - bouw hier eventueel ook een pits die aan de huidige voorwaarden van de F1 voldoet,
    - het gedeelte dat de haven heeft moeten “inleveren” wordt wat verder de Middellandse Zee in weer opgebouwd.

    Het betekent best een flinke investering maar het houdt ook in dat de historische GP van Monaco de rest van deze eeuw op de kalender kan blijven staan!

    Dit is geen mening maar een feit!

    • + 0
    • 16 dec 2025 - 16:59
  • Erwinnaar

    Posts: 5.297

    Ik vind Monaco al lang niet meer iconisch of legendarisch.

    Ten tijde van Jos Verstappen vond ik dat nog wel, het circuit is te negatief aangepast naar mijn idee. Ik mis de tijden van Rosset die achteruit de wagen sloopt....wat een Jan Hen .....

    • + 1
    • 16 dec 2025 - 17:20

