De iconische Grand Prix van Monaco staat volgend jaar onder een nieuwe naam op de Formule 1-kalender. De race door de straten van het prinsendom had jarenlang geen titelsponsor, maar daar kwam dit jaar verandering in. Na één jaar is deze titelsponsor alweer aangepast.

De Grand Prix van Monaco was jarenlang in alles een vreemde eend in de bijt in de Formule 1. Het krappe en gevaarlijke stratencircuit voldoet eigenlijk niet meer aan de eisen voor de hedendaagse sport, de race-afstand is er korter dan anders en inhalen is er vrijwel onmogelijk. In de afgelopen jaren zijn er zaken aangepast in de hoop om het spektakel te verbeteren. De verplichte tweestopper van dit jaar had echter een averechts effect.

Ook op commercieel gebied was de race jarenlang uniek. De Grand Prix van Monaco was de enige race zonder titelsponsor, maar vorig jaar werd er een einde gemaakt aan deze traditie. Formule 1-sponsor en horlogemerk TAG Heuer was de eerste titelsponsor van de race, maar de Monegasken nemen nu alweer afscheid van de partner.

Wie is de nieuwe titelsponsor?

Volgens Auto, Motor und Sport staat de race vanaf volgend jaar op de kalender onder de naam Louis Vuitton Grand Prix van Monaco. Het is de eerste keer dat de iconische race een titelsponsor voor de lange termijn heeft weten te strikken. Met Louis Vuitton haalt Monaco een titelsponsor binnen die past bij het rijke en luxe imago van de stad en de race. Het moederbedrijf van Louis Vuitton is sinds dit jaar één van de partners van de Formule 1, en dat zorgt ervoor dat de sponsoruitingen bij vrijwel alle races te zien waren.

Grotere veranderingen

Auto, Motor und Sport meldt dat de nieuwe naam niet alleen zal worden gebruikt in de communicatie van de Formule 1, maar ook op de officiële documenten. Het gaat hier dus om een vrij grote verandering, die ervoor moet zorgen dat het ook commercieel gezien een aantrekkelijke Grand Prix gaat worden.

De 83ste editie van de Grand Prix van Monaco wordt volgend jaar verreden op zondag 7 juni.