Realistische Ocon sluit podiumplek in Monaco uit

Het team van Alpine is niet bepaald op een sterke wijze aan het huidige seizoen begonnen. De Franse renstal worstelt in het achterveld, en ze hebben het zwaar. Esteban Ocon is dan ook realistisch, en hij denkt dat het niet mogelijk is om in Monaco op het podium te finishen.

Ocon was vorig jaar de grootste verrassing van de race op het iconische stratencircuit in Monaco. De Franse Alpine-coureur hield het hoofd koel in de regen, en hij kwam als derde over de streep. Hij reageerde enorm enthousiast op zijn podiumplek, maar sindsdien heeft hij niet meer iets soortgelijks kunnen presteren. Momenteel lijkt dit onmogelijk te zijn, want Alpine heeft geen supersnelle auto gebouwd.

Ocon wil zichzelf dan ook niet blij maken met een dode mus. De Fransman denkt niet dat hij zijn kunststukje van vorig jaar kan herhalen. In de vooruitblik van Alpine is hij goudeerlijk: "Realistisch gezien denk ik niet dat we de performance van vorig jaar kunnen herhalen, maar we gaan ons best doen om het best mogelijke resultaat te behalen. Monaco is een baan waar je als coureur echt het verschil kan maken. Als je je comfortabel voelt in de auto, en de auto zich gedraagt zoals je wil, dan kan je extra tijd vinden door dicht langs de vangrails te rijden."