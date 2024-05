McLaren presenteert prachtige Senna-livery voor Monaco

Het team van McLaren rijdt dit weekend in Monaco met een zeer speciale livery. De Britse renstal gaat namelijk rijden in de kleuren van de legendarische Ayrton Senna. McLaren hintte al een paar dagen op het aanpassen van hun kleurstelling, en nu hebben ze het doek betrokken van de wagen.

McLaren en Senna hebben een grote geschiedenis. Senna bereikte zijn grootste successen in dienst van het team van McLaren. Hij was vooral succesvol in Monaco, en McLaren vindt dat de juiste plek om Senna te eren. Lando Norris en Oscar Piastri gaan rijden in auto's in de kleuren van Senna's helm. De wagen is overwegend geel met blauwe en groene accenten. Piastri en Norris zullen ook gaan rijden in speciale racepakken, en er is een speciale McLaren Senna onthult.